شاهد.. الاحتلال يستهدف طفلا بجباليا ويطلق صاروخا على منقذيه

تداولت منصات فلسطينية مقطعا مصورا لاستشهاد طفل أمس الجمعة جراء استهدافه بشكل مباشر من قوات الاحتلال في شارع النفق في جباليا البلد شمال غزة.

كما يظهر المشهد قصف الاحتلال بصاروخ على الفور لفلسطينيين كانوا تجمعوا لمحاولة انتشال الطفل، مما أسفر عن إصابات بينهم في مخيم جباليا الذي يتعرض لحصار إسرائيلي يقترب من أسبوعه الثالث مع توغل آليات الاحتلال هناك.

مقطع يظهر استشهاد طفل في استهداف الاحتلال له بشكل مباشر في شارع النفق في #جباليا البلد شمالي قطاع #غزة، وبعد تجمع مواطنين في محاولة لانتشاله قام الاحتلال بقصفهم ما أسفر عن إصابات#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/mdMrOQJUsB — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 18, 2024

وقد ارتفع عدد الشهداء بجباليا إلى 45 إلى جانب مئات الجرحى منذ فجر أمس الجمعة جراء تكثيف القوات الإسرائيلية قصفها وغاراتها على المخيم خلال الساعات الماضية، في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن جيش الاحتلال يواصل حرب إبادة واستئصال في المخيم.