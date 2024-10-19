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شاهد.. الاحتلال يستهدف طفلا بجباليا ويطلق صاروخا على منقذيه

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19/10/2024

تداولت منصات فلسطينية مقطعا مصورا لاستشهاد طفل أمس الجمعة جراء استهدافه بشكل مباشر من قوات الاحتلال في شارع النفق في جباليا البلد شمال غزة.

كما يظهر المشهد قصف الاحتلال بصاروخ على الفور لفلسطينيين كانوا تجمعوا لمحاولة انتشال الطفل، مما أسفر عن إصابات بينهم في مخيم جباليا الذي يتعرض لحصار إسرائيلي يقترب من أسبوعه الثالث مع توغل آليات الاحتلال هناك.

وقد ارتفع عدد الشهداء بجباليا إلى 45 إلى جانب مئات الجرحى منذ فجر أمس الجمعة جراء تكثيف القوات الإسرائيلية قصفها وغاراتها على المخيم خلال الساعات الماضية، في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن جيش الاحتلال يواصل حرب إبادة واستئصال في المخيم.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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