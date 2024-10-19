سرايا القدس تبث مشاهد لاستهدافها دبابتين إسرائيليتين بمخيم جباليا

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم السبت مشاهد من استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذائف آر بي جي في منطقة "القصاصيب" وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد 2 من عناصر السرايا وهم يتنقلون بين مبان مدمرة للوصول إلى أقرب نقطة من الآليتين وتهيئة القذائف قبل إطلاقها.

وتضمن المقطع مشاهد إطلاق قذيفتين بينما علت أصوات إطلاق نار خلال عملية الاستهداف.

وفي نهاية المشاهد، ظهر عدد من الجنود الإسرائيليين وهم يهربون، كما أفادت السرايا أن ذلك جرى خلال عملية سحب الآليات المستهدفة.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.