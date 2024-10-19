خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف "محور المقاومة" وحماس ستظل حية

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي إن استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن يوقف "محور المقاومة"، مؤكدا أن حماس "حية وستبقى حية" رغم استشهاده.

وقال خامنئي -في بيان له اليوم السبت- في نعيه للسنوار "لا ريب في أن فقده مؤلم لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة".

وجاء في بيان خامنئي "التحق المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء. كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد، وقد صمد بعزيمة فولاذية في وجه العدو المعتدي والظالم، ووجه له صفعة بحكمة وشجاعة، مخلدا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر/تشرين الأول، التي يستحيل تعويضها، ثم ارتقى إلى معراج الشهداء بعزة وشموخ".

وأضاف "أن شخصًا مثله، قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمة سوى الشهادة. ولا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، وفتحي الشقاقي، عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية، ولن تشهد أدنى توقف مع استشهاد السنوار".

كما أكد خامنئي في بيانه "سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكل إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه".واختتمه بالقول "أبعث التهاني باستشهاد أخينا يحيى السنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزي بفقده".

ونشر المرشد الأعلى الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى عام 2011، وحينها كان السنوار عضوا في وفد للحركة الإسلامية الفلسطينية بقيادة هنية إلى طهران.