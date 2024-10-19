حماس تدعو الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الحرب

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عدوان الاحتلال على مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة تأكيد لمخطط الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني عبر ارتكاب المجازر.

وأضافت حماس في بيان اليوم السبت أن عدوان الاحتلال تجدد على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا للاجئين، بالقصف المدفعي العشوائي بعد يومين من ارتكابه مجزرة فيها، إضافة لقصفه مدرسة أخرى، غربي مدينة غزة، واستشهاد عدد من النازحين فيها.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي ستكون لها تداعيات خطيرة تهدد سلم المنطقة وأمنها الإقليمي، وفق وصفها.

واعتبرت أن "وعي الشعب الفلسطيني الصامد بأهداف تلك المؤامرات الصهيونية، التي تجري بغطاء من الإدارة الأميركية، سيُفشل تلك المخططات الخبيثة كما أفشل مثيلاتها عبر عام من الصمود والمقاومة".

وأفاد مسؤول بوزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم، باندلاع حرائق في مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال واستمرار الحصار المطبق المفروض على شمال القطاع منذ أكثر من أسبوعين.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس مجزرة جديدة في مخيم جباليا بعد قصف مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

ويترافق هذا مع مواصلة الاحتلال حصاره وغاراته على شمالي القطاع منذ 15 يوما عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، وهذا خلّف مئات الشهداء والجرحى شمال القطاع المحاصر.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن 42 ألفا و519 استشهدوا منذ بدء العدوان المستمر على القطاع لأكثر من عام، ولم تشمل هذه الحصيلة 33 شخصا استشهدوا في قصف إسرائيلي ليلا.