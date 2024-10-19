حرائق في مدارس النزوح بجباليا وخروج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة

أفاد مسؤول بوزارة الصحة في غزة باندلاع حرائق في مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال، في حين أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع حصيلة الشهداء 32 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

وأوضح المسؤول في صحة غزة أنهم لا يستطيعون إحصاء أعداد الشهداء فـ "الأرقام مفزعة وما نعلنه هو لمن نتمكن من انتشالهم"، مؤكدا خروج المستشفيات الثلاثة في الشمال عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال".

شاهد | اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/7ey4FCuWBA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2024

"إعدام مدنيين"

وأكد المسؤول الصحي أن الوضع الحالي في شمال غزة أقسى من الأيام الأولى للحرب، قائلا إن "استغاثات تصلنا عن تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام لمدنيين اعتقلهم شمالي القطاع".

وقد أكد مراسل الجزيرة اندلاع حريق في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا إثر قصف إسرائيلي، وسط مناشدات لإنقاذ النازحين فيها، مؤكدا استشهاد 5 وإصابة آخرين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على منازل بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضح المراسل استشهاد فلسطينيين في مناطق متفرقة جراء غارات الاحتلال، من ذلك استشهاد 4 في قصف مدفعي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع ، واستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

حصيلة الشهداء

وقد قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 42 ألفا و519 استشهدوا منذ بدء العدوان المستمر على القطاع لأكثر من عام دون أن تشمل هذه الحصيلة 33 شخصا استشهدوا في ضربة إسرائيلية ليلا.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مريضين من قسم العناية بالمستشفى الإندونيسي في غزة إثر تدمير قوات الاحتلال مولد الكهرباء، في حين أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم السبت.

وقد أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، استشهاد اثنين من المرضى في قسم العناية بالمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، بعد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وتدمير مولد الكهرباء التي تعتمد عليه في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي كثف استهدافه للمنظومة الصحية شمال القطاع، في محاولة واضحة لإخراجها عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يعزز استهدافه للمنظومة الصحية شمال قطاع غزة، من خلال حصاره واستهدافه المباشر لكل من المستشفى الإندونيسي وكمال عدوان والعودة خلال الساعات الماضية.

واليوم السبت، توغلت الدبابات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وصولا إلى بوابة المستشفى الإندونيسي وحاصرت المستشفى وهدمت جزء من أسواره، وفق مصادر طبية لوكالة الأناضول.

كما أفادت السلطات الصحية في غزة اليوم أن الجيش الإسرائيلي قصف وشدد حصاره للمستشفى الإندونيسي بشمال القطاع، مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية، مؤكدا أنّ "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".

وطالب مدير المستشفى جميع الجهات الدولية والأممية بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمة التي تستهدف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية التي تقوم بواجبها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطوابق العلوية لمستشفى العودة 3 مرات، مما أسفر عن إصابة عدد من الطواقم الطبية، بحسب بيان صدر عن المستشفى.

ويترافق هذا مع مواصلة الاحتلال حصاره وغاراته على شمالي القطاع منذ 15 يوما عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، مما خلف مئات الشهداء والجرحى بشمال القطاع المحاصر.

قطع الإنترنت

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليو مالسبت، انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن محافظة شمالي قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة من الجيش الإسرائيلي منذ 15 يوما.

وأضافت الشركة (المزود الوحيد لخدمة الانترنت في القطاع)، في بيان "نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق شمال غزة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل خدمات الإنترنت بالمنطقة"، بعد أ قال إعلام فلسطيني إن جيش الاحتلال قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة.