تسريب خطة إسرائيل للرد على إيران ومسؤولون أميركيون قلقون

نقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين أن تسريبا حصل لوثائق استخباراتية أميركية تتناول استعدادات إسرائيل للهجوم على إيران.

وقال المسؤولون إن التسريب حدث على حساب في تليغرام مرتبط بإيران.

وعبّر هؤلاء، بحسب الموقع الإسرائيلي، عن قلقهم من الحادثة، معتبرين أن عملية التسريب خطيرة للغاية، لكنها لن تؤثر على الخطط العملياتية الإسرائيلية، على حد قولهم.

كما نقل موقع والا عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على علم بالتسريب وتأخذه على محمل الجد.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال أمس الجمعة إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن أي أحد يعلم توقيت وكيفية مهاجمة إسرائيل لبلاده "سيحاسب"، وذلك ردا على تصريح بايدن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت الثلاثاء الماضي إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية، مضيفة أن خطة الرد تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قرار مهاجمة إيران سيتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، والمجلس الوزاري سيطلع على الخطوط العريضة.

كما ذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية في وقت سابق، أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها المتوقع على الهجوم الإيراني الأخير، وسط توقعات أن "الرد قد يأتي خلال عطلة عيد الغفران اليهودية الحالية".

وأطلقت إيران خلال الهجوم الأكبر على إسرائيل في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري نحو 200 صاروخ باليستي، وقالت إنه انتقام لاغتيال زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو/تموز الماضي، وكذلك اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله مع جنرال في الحرس الثوري (الإيراني) في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.