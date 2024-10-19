ترامب ينتقد "فوكس نيوز" ويوجه رسالة لمؤسسها مردوخ

انتقد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب قناة "فوكس نيوز"، ووجه طلبا إلى مؤسس الشبكة الملياردير روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام في أميركا وبريطانيا.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز"، ندد ترامب بما قال إنها إعلانات تلفزيونية مسيئة له تبثها شبكة فوكس، وقال إنه سيطلب من مردوخ، مؤسس شركة "نيوز كوربوريشن"، ضمان عدم بث مثل هذه الإعلانات حتى يوم الانتخابات في الخامس من الشهر المقبل.

وخلال جولته الانتخابية في ولاية ميشيغان شمال شرقي البلاد، قال ترامب: "سأقول، روبرت، من فضلك افعل ذلك بهذه الطريقة، وبعد ذلك سنحقق النصر، لأن الجميع يريد ذلك".

وتحتل قناة فوكس نيوز التي تبث برامجها على مدار الساعة موقعا مركزيا لدى المحافظين في الولايات المتحدة.

ويمتلك مردوخ -المنتمي للحزب الجمهوري- مجموعات إعلامية أميركية وعالمية توصف بأنها "لوبيات" مؤثرة في السياسة الداخلية والخارجية لبريطانيا والولايات المتحدة، ولا يخفي دعمه لإسرائيل وعداءه للعرب والمسلمين.