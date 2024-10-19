تحقيق إسرائيلي: المسيّرة التي استهدفت منزل نتنياهو يصعب رصدها واعتراضها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت إن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي كشف أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا من نوع "صياد 107" التي يصعب رصدها واعتراضها.

وذكرت القناة الـ12 الخاصة أن التحقيق كشف أيضا عن كون "صياد 107" هي نوع المسيّرة نفسها التي ضربت قاعدة تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامينا الأحد الماضي.

والأحد الماضي، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب عشرات آخرون بعد أن ضربت طائرة مسيرة لحزب الله قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني قرب بنيامينا جنوبي حيفا.

وأضافت القناة أن الحديث يدور عن طائرة مسيرة يصعب رصدها واعتراضها بسبب ارتفاعها وطيرانها، وقالت إن التحقيق الأولي أظهر أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرة في الحادث، وتم اعتراض اثنتين منها وفُقد الاتصال بواحدة أثناء المطاردة.

وأشارت إلى أن "صياد 107" هي طائرة مسيرة تكتيكية مهمتها جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم، ويصل مدى طيرانها إلى 100 كلم، في حين يتراوح طول جناحيها بين 1.5 متر ومترين.

ولفتت إلى أن هذه المسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية عشرات المرات طوال فترة الحرب وألحقت أضرارا بالمواقع والمباني.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مكتب نتنياهو إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزل رئيس الوزراء بقيساريا شمال إسرائيل ولم يكن موجودا وعائلته فيه، في حين غابت صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في مكتب نتنياهو -لم تسمه- في وقت لاحق قوله إن نتنياهو لم يكن في قيساريا منذ أسبوع على الأقل.

ويقع المنزل الخاص لنتنياهو في قيساريا، إذ اعتاد قضاء عطلة السبت التي يلتزم فيها اليهود عامة بالبقاء في البيوت وتجنب العمل.

وكان حزب الله أعلن الخميس الماضي أنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي"، ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن "مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان -بينها حزب الله- بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان -بما فيها العاصمة بيروت- عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.