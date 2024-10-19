بوريل يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويؤكد ضرورة تعزيز تفويض اليونيفيل

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم السبت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار، كما أكد على ضرورة تعزيز تفويض مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وأضاف بوريل في تصريحات للصحفيين في اجتماع لوزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا: "بعد مقتل السنوار أصبح هناك مشهد جديد وعلينا استغلاله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) المتبقين والبحث عن أفق سياسي".

من ناحية أخرى اقترح بوريل تعزيز تفويض مهمة يونيفيل، وقال: "لا يمكنهم التصرف بشكل مستقل، إنه بالتأكيد دور محدود. يمكن النظر في توسيع الدور ولكن هذا يتطلب قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وعلى موقع "إكس"، أكد بوريل ضرورة اتخاذ خطوات رئيسية في لبنان، بما في ذلك "الوقف الفوري لإطلاق النار" و"تفويض أقوى لقوات اليونيفيل".

وكتب: "هناك سياق سياسي جديد في لبنان، مليء بالمخاطر، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى تغييرات. الشيء الأكثر أهمية هو إمكانية قيام البلاد أخيرا ببناء سيادتها الكاملة، والتي تقوضها جهات فاعلة خارجية".

ودعا إلى تطبيق "القرار 1701" الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمرة خاضاها صيف 2006.

وفي تصريحات ذات صلة للجزيرة أكد بوريل أن يونيفيل موجودة في لبنان بناء على تفويض من مجلس الأمن لا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

كما أكد على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى أسوأ مستوياته على الإطلاق وطالب بفتح الباب لإدخال مزيد من الدعم الإنساني إلى قطاع غزة.