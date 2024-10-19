بالخريطة التفاعلية.. أبرز الهجمات التي تلقتها إسرائيل في ثالث أيام "عيد العرش"

رصد الصحفي محمد رمال بالخريطة التفاعلية أبرز الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل اليوم السبت، الذي يصادف ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي.

وحسب الخريطة التفاعلية، فقد أطلق حزب الله من جنوب لبنان أكثر من 120 صاروخا وأسرابا من الطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، ووصل بعضها إلى مدينة قيساريا شمال تل أبيب، حيث استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتصنف وسائل الإعلام الإسرائيلية المناطق المستهدفة من قبل صواريخ ومسيّرات حزب الله بأنها حساسة.

وتظهر الخريطة التفاعلية -التي عرضتها قناة الجزيرة- عملية استهداف حزب الله قيساريا وقاعدة غليلوت، التي تحوي مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) والوحدة 8200 المهمة في جهاز المخابرات الإسرائيلي، حيث دوت صفارات الإنذار هناك.

وكان حزب الله استهدف منذ أيام قاعدة بنيامينا للواء غولاني جنوبي حيفا.

ووصلت صواريخ الحزب اللبناني -كما أظهرت الخريطة التفاعلية- إلى عكا ومنطقة الكريوت في محيط حيفا.

ومنذ ساعات الصباح، تقع منطقة شمال إسرائيل في مرمى نيران صواريخ ومسيّرات حزب الله، التي امتدّت نيرانها إلى صفد وإصبع الجليل والجليل الغربي.

وبات من الملاحظ أن أسراب الطائرات المسيّرة أصبحت تواكب الرشقات الصاروخية التي يطلقها حزب الله، حيث تشغل الصواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية، ثم تأتي المسيّرات لتضرب الأهداف المحددة.

ورصدت الخريطة التفاعلية أيضا مسار التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب الليطاني، مستهدفة 15 بلدة.