العميد حنا: حزب الله حقق إنجازا عسكريا برمزية الهدف

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الركن المتقاعد إلياس حنا أن حزب الله اللبناني حقق إنجازا عسكريا في الأعداد وفي الأهداف، من خلال الصواريخ والمسيّرات التي أطلقها باتجاه إسرائيل.

وقال إنه في عام 2006 كان معدل إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله على إسرائيل ما بين 115 إلى 120 في اليوم الواحد، ولكن لم يستهدف الحزب العمق الإسرائيلي كما يحدث اليوم.

ويضيف العميد حنا أن الشيء الجديد في عمليات حزب الله حاليا هو استهداف قاعدة بنيامينا جنوب حيفا وقيساريا، وهو استهداف يدخل ضمن ما سماه مبدأ الإيلام الذي تحدث عنه نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله في آخر كلمة له.

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا". وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة هي من طراز تلك التي أصابت معسكر لواء غولاني ويصعب اعتراضها.

وكانت مسيرة أطلقها حزب الله اخترقت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت وسط قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني، ما أسفر عن مقتل وجرح جنود إسرائيليين.

والمختلف في الضربة التي تلقتها إسرائيل اليوم تتعلق برمزية الهدف، حيث وصلت مسيّرة حزب الله -وفق العميد حنا- إلى أهم مركز في إسرائيل، وهو بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن كيفية وصول المسيّرة إلى الهدف، يوضح العميد حنا أن هناك عدة أنواع من المسيّرات، ويتردد أن "مرصاد 1" استهدفت قاعدة بنيامينا التي قتل فيها 6 جنود إسرائيليين. مع العلم أن منطقة قيساريا لا تبعد كثيرا عن القاعدة العسكرية.

وكانت مسيّرة من العراق قد استهدفت مركزا عسكريا في الجولان المحتل، ما يعني أن هناك مرحلة جديدة من المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

وحول ما إذا كانت الدفاعات الإسرائيلية ستطور من نفسها من أجل التصدي للمسيّرات، قال العميد حنا إن إسرائيل تستفيد من تجربة أوكرانيا، وبدأ التبادل بين الجانبين في هذا المجال، كما استدعت تل أبيب أهم الشركات التكنولوجية المتعلقة بتصنيع الأسلحة لإيجاد الحل لها.