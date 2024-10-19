الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للاستعداد للحرب

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع قوات بلاده إلى تعزيز استعدادها للحرب، بعد أيام فقط من إجراء بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وقال شي، أثناء زيارته لواء من قوة الصواريخ في الجيش الصيني الخميس، إن على الجيش "تعزيز التدريب، والاستعداد الشامل للحرب، وضمان أن للقوات قدرات قتالية صلبة".

وأضاف شي أن على الجنود أن "يعززوا قدراتهم الإستراتيجية على الردع والقتال".

وقال إن على الجيش الصيني أن "يحمي بقوة الأمن الإستراتيجي للبلاد ومصالحها الأساسية"، وفقا لـقناة "سي سي تي في" الحكومية.

وتعدّ الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة عزمها على استعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر.

ونشرت بكين الاثنين الماضي مقاتلات ومسيّرات وسفنا حربية وقوارب لخفر السواحل؛ في محاكاة لتطويق تايوان، في سياق رابع تدريبات واسعة النطاق تجريها في غضون عامين ونيف.

وتعود الخلافات بين بكين وتايبيه إلى الحرب الأهلية الطويلة الدامية التي خاضها الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ ضد قوميي حزب كومينتانغ بزعامة تشانغ كاي شيك.

وبعد هزيمتهم على يد الشيوعيين الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949، لجأ القوميون إلى تايوان التي تحظى منذ ذلك الحين بحكومتها وجيشها وعملتها.