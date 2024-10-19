إسرائيل تقصف ضاحية بيروت ومسيّرة تطال منزل نتنياهو

استهدفت غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم السبت، بعيد إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بالإخلاء لسكان المنطقة، في وقت شن فيه حزب الله اللبناني هجمات صاروخية على مواقع إسرائيلية بينما ضربت طائرة مسيرة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وقالت مراسلة الجزيرة إن دوي انفجارات متتالية سمعت في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية بعد شن طيران الجيش الإسرائيلي ومسيّراته عدة غارات على الضاحية.

وأظهرت لقطات الدخان تصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت إثر الغارات الأولى على المنطقة منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن "استهداف العدو الإسرائيلي" بغارة على أحد المباني في منطقة حارة حريك مرتين، مما أدّى إلى "تدمير المبنى بشكل كامل وتضرر المباني المحيطة". وقالت الوكالة كذلك إن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على حي الأمراء في الشويفات".

وقبيل الغارات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان مبنيين في حارة حريك وأخرى في حيي برج البراجنة والشويفات لإخلائها والابتعاد عن مواقع قالت إنها تتبع حزب الله.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات أخرى على بلدات عديدة جنوبي لبنان شملت عيتا الشعب وكفرشوبا والضهيرة والعديسة والشهابية وصديقين وقبريخا ورشكنانيه.

كما طالت الغارات بلدات بافليه ودبعال وطيرحرفا وبعلول وحانين جنوبي لبنان، ومنطقة المشرفة عند الحدود اللبنانية السورية بالبقاع شرقا.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي صّعدت إسرائيل وتيرة غاراتها، واستهدفت ما تقول إنها معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، قبل أن تعلن نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري عبر الحدود.

بدوره، رد حزب الله برشقات صاروخية يومية وهجمات بالمسيّرات على مواقع إسرائيلية، كما أوقع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتوغلين عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم أن 2448 شهيدا و11 ألفا و471 مصابا سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

استهداف منزل نتنياهو

على الصعيد المقابل، ضربت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان اليوم منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، كما دوت انفجارات صباح اليوم في حيفا والكرمل وقيساريا ومدن إسرائيلية أخرى، مما أدى لسقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الإصابات.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو في قيساريا أحدث دويا كبيرا.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة هي من طراز تلك التي أصابت معسكر غولاني ويصعب اعتراضها.

ونقل موقع "والا" أن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت.

ونقلت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

وبينما اتهم مسؤولون إسرائيليون إيران بالوقوف وراء الهجوم، قال نتنياهو إن هذا الهجوم "لن يردعه".

وتضم قيساريا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنازل العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين.

هجمات صاروخية

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط قتيل و14 مصابا جراء صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا منذ ساعات الصباح.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت فقد رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 150 صاروخا منذ صباح اليوم من لبنان على مناطق في صفد وحيفا.

وفي وقت سابق نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله "رصدنا إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ صباح اليوم باتجاه الجليل وخليج حيفا".

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخصين بجروح وعدد آخر بحالات ذعر إثر القصف على كريات آتا شمال شرق حيفا.

وأعلن حزب الله اليوم استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بصلية صاروخية في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ.

كما أعلن الحزب في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا اليوم تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة المالكية الإسرائيلية وفي جل الدير شمال شرق مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بصليات صاروخية.

واستهدف عناصر حزب الله اليوم، بحسب بيانات سابقة، مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين في موقع المرج الإسرائيلي وفي مستوطنة زرعيت الإسرائيلية بصليات صاروخية.

واستهدفوا دبابة ميركافا في مستوطنة زرعيت الإسرائيلية بصاروخ موجه. كما استهدفوا مدينة صفد ومستوطنتي روش بينا وأفيفيم الإسرائيليتين وموقع المالكية الإسرائيلي بصليات صاروخية، وفق إعلاناته المتتالية.