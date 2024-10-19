أكثر من 400 شهيد في شمال قطاع غزة خلال أسبوعين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد أكثر من 400 فلسطيني في شمال القطاع في الأسبوعين الماضيين وذلك منذ أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة إبادة جماعية تستهدف الشمال المحاصر.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم انتشار أكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، وذلك منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتعرض محافظة شمال غزة لحملة إبادة إسرائيلية وحصار لليوم الـ15 على التوالي عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه والأدوية إلى المنطقة وسط أوضاع إنسانية وصحية يصفها مسؤولون فلسطينيون بالكارثية.

وفي الإطار ذاته أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 42 ألفا و519 شهيدا، و99 ألفا و637 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة ماضية نحو 3 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل من ضحاياها للمستشفيات نحو 19 شهيدا و91 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولفتت إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم.

وبالإضافة إلى القتلى والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية بالقطاع آلاف المفقودين، ودمارا هائلا في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر إن "تقديرات متحفظة تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في غزة بلغ أكثر من 14 ألفا و100 طفل".

وأضاف أن "غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة الى مليون طفل فيها. والوضع يزداد سوءا".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.