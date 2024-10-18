62 شهيدا والاحتلال يقصف جباليا ويقطع الاتصالات عن الشمال

قالت مصادر للجزيرة إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف اليوم الجمعة مخيم جباليا ومناطق شمال قطاع غزة بالتزامن مع قطع شبكة الاتصالات والإنترنت، ووسط تعزيزات كبيرة وتقدم آليات جيش الاحتلال على أكثر من محور بالمخيم في ظل استمرار عملياته لليوم الـ14 على التوالي.

كما أطلقت عدة عائلات نداءات استغاثة بعد أن قصف الاحتلال عشرات المنازل والمناطق السكنية شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من لواء غفعاتي أصيب بجروح خطرة خلال المعارك، في حين ذكر مصدر طبي للجزيرة أن 450 فلسطينيا استشهدوا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة بشمال القطاع منذ أسبوعين.

مزيد من الشهداء

يأتي ذلك، في حين قالت وزارة الصحة بغزة إن جيش الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 42 ألفا و500 والمصابين إلى 99 ألفا و546، منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 22 شهيدا سقطوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، 11 منهم في مخيم جباليا.

وقال مستشفى العودة شمالي غزة إنه استقبل 3 شهداء وأكثر من 50 مصابا إثر غارات إسرائيلية على منازل في المخيم.

كما ذكر مراسل الجزيرة أن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة الفاخورة، كما استشهد وأصيب آخرون في قصف منزل قرب دوار نصار بمخيم جباليا.

وأضاف أن 6 شهداء سقطوا في غارتين إسرائيليتين استهدفتا تجمعا في محيط ملعب فلسطين، وشارع النصر غرب مدينة غزة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

وأفاد المراسل بإصابة 15 شخصا -بينهم أطفال- إثر غارات إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في منطقة الزرقا، شمالي المدينة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين، وبعضهم إصابته خطرة، إلى مستشفى المعمداني التي تعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية.

كما قال المراسل إن فرق الإنقاذ أجلت عددا من المصابين في حي تل الهوى، جنوبي المدينة بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الحسيني الليلة الماضية.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة وصول عشرات المصابين من مخيم جباليا إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان شمالي القطاع.

كما أظهرت مشاهد خاصة للجزيرة جانبا من الدمار الذي لحق ببعض منازل المحاصرين خلال الساعات الماضية في محيط مفترق الشهداء الستة بمخيم جباليا.

وصرّح الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، للجزيرة، بأنهم تلقوا العديد من المناشدات عن عائلات ما زالت تحت الأنقاض شمالي غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الدفاع المدني من التقدم لإنقاذ الجرحى وانتشال جثث الشهداء.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد حرق المنازل التي يوجد بها مدنيون في مناطق الفالوجا وأبو شرخ والصفطاوي.

عمليات المقاومة

على صعيد آخر، تصدت فصائل المقاومة للقوات الإسرائيلية شمال القطاع، حيث أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" قرب "مدرسة شادية" غرب معسكر جباليا.

وأعلنت تدمير دبابة إسرائيلية ثانية بعبوة شديدة الانفجار شرق المعسكر.

كما بثت مشاهد قالت إنها لاستدراج قوات خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل المفخخة مسبقا، قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا.

يشار إلى أن توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية في جباليا، جاء رغم دعوات دولية لوقف الإبادة التي ينفذها في شمال القطاع.

ومنذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

وتعد هذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها في مخيم جباليا منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.