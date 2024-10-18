نتنياهو يجري مشاورات أمنية حول ملف المحتجزين بغزة والرد على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير دفاعه وعدد قليل من وزراء حكومته شملت ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة والرد على الهجوم الإيراني والأوضاع على جبهة لبنان.

وقالت الهيئة الإسرائيلية إن الاجتماع ناقش موضوع إبرام صفقة تبادل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار الذي أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أنه قتله خلال اشتباكات في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المشاورات كانت مقررة مساء الثلاثاء المقبل، وكان من المفترض أن تتناول قضايا تتعلق بإيران ولبنان، ولكنها تناولت قضية غزة وإطلاق سراح "الرهائن" لدى حماس بعد مقتل السنوار.

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم قالت اليوم الجمعة إن إسرائيل قد تستخدم جثة السنوار كورقة مساومة في المستقبل لإطلاق سراح المحتجزين.

وأمس الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من قتل السنوار، وبث مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين وهم يحملون جثمان الشهيد السنوار إلى إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الاشتباك مع السنوار وقع في حي تل السلطان برفح جنوبي القطاع، وكان يرتدي سترة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن مقتل قائد حماس حدث بمحض المصادفة دون توفر معلومات استخباراتية سابقة، وذلك خلال استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى كان يوجد فيه السنوار ومقاتلون آخرون.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.