حزب الله: انتقلنا لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد العدو ستظهر بالأيام القادمة

أعلن حزب الله اللبناني الليلة أن المقاومة انتقلت إلى مرحلة جديدة وتصاعدية ضد العدو ستتحدث عنها أحداث ومجريات الأيام القادمة.

وكشف بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان أن المقاومة نجحت في تدمير 20 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين.

كما أعلنت المقاومة أن "خسائر العدو بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود".

وكشفت المقاومة كذلك أنها استخدمت مختلف أنواع الصواريخ، وبينها "صواريخ دقيقة" تستخدم للمرة الأولى، في "استهداف القوات الإسرائيلية في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود.. وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال".

ويأتي بيان المقاومة بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار في اشتباكات وقعت في جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء.