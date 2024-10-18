حزب الله: انتقلنا لمرحلة جديدة وتصاعدية ضد العدو ستظهر بالأيام القادمة

أعلن حزب الله اللبناني الليلة أن المقاومة انتقلت إلى مرحلة جديدة وتصاعدية ضد العدو ستتحدث عنها أحداث ومجريات الأيام القادمة.

وكشف بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان أن المقاومة نجحت في تدمير 20 دبابة ميركافا و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين.

كما أعلنت المقاومة أن "خسائر العدو بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود".

وكشفت المقاومة كذلك أنها استخدمت مختلف أنواع الصواريخ، وبينها "صواريخ دقيقة" تستخدم للمرة الأولى، في "استهداف القوات الإسرائيلية في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود.. وفي المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال".

وأشار حزب الله إلى أنه "وفق خطط ميدانية معدّة مسبقا، تصدى مقاتلوه للقوات المعادية في محيط وداخل بعض القرى اللبنانية، عبر استهداف مسارات التقدم، واستدراج هذه القوات إلى بعض الكمائن المتقدمة داخل بعض القرى الحدودية".

وأكد أن "اشتباكات عنيفة دارت مع العدو من المسافة صفر، خاصة في بلدات القوزح (قضاء بنت جبيل)، ورب ثلاثين (قضاء مرجعيون)، ما أسفر عن تكبد العدو 10 قتلى وأكثر من 150 جريحا، وتدمير 9 دبابات ميركافا و4 جرافات عسكرية (خلال الأيام الماضية)".

ويأتي بيان المقاومة بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار في اشتباكات وقعت في جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء.