سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة وتستهدف جنود الاحتلال المتوغلين بجباليا

بثت سرايا القدس– الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها لقصف مقاتليها مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، واستهدافها جنودا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن القصف استهدف "سديروت" و"نير عام" في غلاف غزة، بالإضافة إلى استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مخيم جباليا.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها قناة الجزيرة مقاتلين من السرايا وهم يقصفون المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وتزامنت عملية سرايا القدس مع عملية أخرى لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- حيث بثت الكتائب اليوم الجمعة مشاهد من استدراج مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة لأحد المنازل المفخخة غربي مخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين تقريبا، بدء عملية عسكرية جديدة بجباليا بذريعة "منع حماس من استعادة قوتها في المنطقة".