حماس تعلن استشهاد قائد كتيبة تل السلطان رفقة السنوار

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة محمود حمدان، قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي قالت إنه استشهد رفقة رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، في اشتباك مع قوات من الجيش الإسرائيلي جنوبي القطاع أول أمس الأربعاء.

وقالت الحركة -في بيان لها- "ننعى الشهيد القائد محمود حمدان "أبو يوسف" قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان، رفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار".

حمـ.ـاس: "ننعى الشـ.هيد القائد محمود حمدان قائد كتيبة تل السلطان في رفح الذي ارتقى شهـ.يدا رفقة القائد السنوار" #الجزيرة pic.twitter.com/a9zgG2IFYd — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 18, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الخميس قتل السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وقال -في بيان- إن جنوده نفذوا عمليات خلال الأيام الماضية جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن قادة في حركة حماس موجودون في المنطقة، مشيرا إلى أن قوة من اللواء 828 كانت موجودة في المنطقة اشتبكت مع 3 مقاتلين وقتلتهم، وتبيّن بعد الفحص أن السنوار أحدهم.