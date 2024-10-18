حزب الله يهاجم حيفا بالمسيرات ومقتل وإصابة جنود إسرائيليين بمعارك لبنان

قال حزب الله اللبناني إنه قصف حيفا بصواريخ نوعية وهاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة، في حين أعلنت إسرائيل مقتل جنديين من قوة غولاني وجرح عدد من ضباطها وجنودها في معارك جنوب لبنان، في وقت واصلت فيه شن غارات على الجنوب والبقاع.

وقال الحزب في بيان مساء اليوم الجمعة إنه قصف الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية، وعاد وتبنى مسؤولية قصف مدينة حيفا بصواريخ نوعية، كما استهدف بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة.

📹 سماء شمال حيفا بعد رشقة صاروخية من لبنان pic.twitter.com/QBp16IpXNB — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 18, 2024

وفي عدة بيانات صدرت اليوم الجمعة، قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا بالمدفعية للمرة الثانية تجمعا لجنود العدو في كفركلا وفي محيط عيتا الشعب جنوبي لبنان، كما قصفوا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالجليل.

كما هاجم بالصواريخ تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب قبل أن يعاودَ استهدافهم أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى. وأعلن الحزب أنه استهدف بالصواريخ ثكنة يوآف في الجولان ‏السوري المحتل.

كما قال الحزب إنه تصدى لمسيرة إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ أرض جو وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وتظهر صور اعتراض إسرائيل صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمالي خليج حيفا، فوق المنطقة الصناعية في عكا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا، كما أعلن أمس عن مقتل ضابطين و3 جنود، وإصابة 8 عسكريين بجروح خطيرة، في لبنان.

خسائر إسرائيلية

في غضون ذلك أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل وجرح عدد من ضباطه وجنوده في معارك جنوبي لبنان.

وأعلن مستشفى رامبام الإسرائيلي وصول 12 جنديا مصابا منذ أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة، توفي اثنان منهم من قوة غولاني.

وتظهر معطيات الجيش الإسرائيلي إصابة عشرات الجنود غالبيتهم بجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فإن 47 من المصابين ما زالوا يعالجون بإصابات خطيرة، و191 بإصابات متوسطة، و40 طفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت عشرات مستودعات الأسلحة، وفتحات أنفاق عدة، بالإضافة إلى بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته اكتشفت مسارا تحت الأرض في إحدى مناطق القتال، وأوضح أن طائراته استهدفت مقرا تابعا لحزب الله أُطلق منه العديد من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك فيما قال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الجمعة بلدات تولين وزوطر الشرقية وبرعشيت جنوبي لبنان، وبلدة حداثا جنوبي لبنان.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان ظهر اليوم بلدتي الطيبة وشمسطار في البقاع شرقي لبنان.

وفي تطور آخر قال الجيش الإسرائيلي إنه استدعى لواءَ احتياط إضافيًا إلى جبهة لبنان لمواجهة حزب الله وإعادة سكان الشمال لمنازلهم.

في هذه الأثناء قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إنهم مصممون جدا على ضرب حزب الله بأكبر قوة ممكنة، وإنه تم توجيه ضربات لطبقة القيادة العليا فيه.

من جهته، ذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن 1500 من نشطاء حزب الله قتلوا منذ بدء التصعيد بين الطرفين.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ بدء حزب الله معركة إسناد غزة من لبنان، قتل 78 إسرائيليا بين جندي ومدني في هذه المواجهات.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية برية في جنوب لبنان لمهاجمة مواقع لحزب الله.