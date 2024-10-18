بوتين يدعم حل الدولتين ويحذر من مخاطر الحرب بين إيران وإسرائيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تدعم حل الدولتين في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن المشكلة الرئيسية لهذا الصراع تكمن في عدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وأضاف بوتين في كلمة له أمام منتدى أعمال بريكس في موسكو أن لا أحد مهتم بحل دوامة الصراع في الشرق الأوسط وهناك فرص لإيجاد حل، مؤكدا أن قمة مجموعة بريكس المقررة في قازان الأسبوع المقبل ستناقش أوضاع الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في القمة. وشدد على أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية بالاعتماد على المسائل الاقتصادية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله أيضا إن الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة مروعة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية سرعان ما صمتت بشأن الشرق الأوسط بعد انتقادات من الولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الروسي من مخاطر الحرب المحتملة بين إسرائيل وإيران، وقال إن "الحلول الوسط ممكنة، لكنها صعبة التحقيق". وأكد أن بلاده مستعدة للوساطة بين الجانبين والمشاركة في الأزمة إذا أبدَيا اهتمامهما بذلك.

وتوسعت مجموعة بريكس لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وفي موضوع آخر، أعلن الرئيس الروسي خلال كلمته عدم مشاركته في قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لأن وصوله سيؤدي إلى "إفساد" المؤتمر.

وأوضح بوتين "سنفسد عمل مجموعة العشرين، لماذا؟" مضيفا "سنجد شخصا آخر في روسيا يمكنه تمثيل مصالح بلدنا في البرازيل بجدارة".