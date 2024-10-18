بايدن: نعلم كيفية الرد الإسرائيلي على هجمات إيران وموعده

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وأضاف بايدن للصحفيين في ختام زيارة للعاصمة الألمانية برلين أن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما في الشرق الأوسط لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.

وفي تصريحات أخرى أثناء لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم، أشار الرئيس الأميركي إلى أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان لكن الأمر سيكون أصعب في غزة.

وأعرب بايدن عن أمله في أن يشكل مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار، زخما جديدا نحو وقف إطلاق النار في غزة، واصفا مقتل السنوار بأنه كان "لحظة للعدالة".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "اغتنام هذه اللحظة أيضا كفرصة للبحث عن طريق نحو السلام ومستقبل أفضل في غزة بدون حماس".

ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مقتل السنوار يجب أن يتيح فرصة ملموسة لوقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى حماس.

تحركات أميركية

وتأتي هذه التصريحات فيما كثفت الولايات المتحدة اليوم الجمعة دعواتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين عقب استشهاد السنوار، وذلك رغم توعد كل من إسرائيل وحماس وحزب الله بمواصلة القتال في غزة ولبنان.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر صحفي في بروكسل إن قتل القوات الإسرائيلية للسنوار إنجاز كبير نظرا لأنه كان العقل المدبر لهجوم حماس العام الماضي على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب. وأضاف أوستن أن مقتله "يزيح عقبة هائلة".

وأضاف أوستن "يتيح مقتل السنوار أيضا فرصة استثنائية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المروعة والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وجاءت تعليقات أوستن عقب تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال وقوله للإسرائيليين إن مقتل السنوار يوفر فرصة لوقف ما وصفه بمحور الشر.

وقال أوستن عند سؤاله عن تعليقات نتنياهو وما إذا كانت إسرائيل قد تفوت فرصة، "بالطبع هناك فرصة ونأمل أن نتمكن من العمل معا لاغتنام تلك الفرصة". وتابع أن الأولوية القصوى هي التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة.

وقالت حماس إنها لن تفرج عن المحتجزين إلا بوقف العدوان على غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع والإفراج عن أسرى فلسطينيين، فيما ذكرت إيران أن استشهاد السنوار "سيعزز روح المقاومة ويقويها".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الخميس قتل السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.