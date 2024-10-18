القسام تبث مشاهد تفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية بجباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة مشاهد من استدراج مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة لأحد المنازل المفخخة غربي مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وتحت عنوان "بضاعتكم ردت إليكم"، كشفت القسام أن الكمين يعود إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قرب مفترق الصفطاوي غربي جباليا.

وأظهرت المشاهد مراحل التجهيز للكمين، وتفخيخ المنزل بصاروخ من مخلفات الاحتلال من طراز (MK84) (إم كيه 84).

وعلى هامش تفخيخ المنزل، قال أحد قادة القسام الميدانيين "والله سنذيقكم الويلات تحت أزيز الزنانات (المسيّرات) وهدير الرصاص"، متحديا جنود الاحتلال "نعد لهم أصنافا من الموت بإذن الله".

وعقب ذلك، أظهرت المشاهد القسامية لحظة دخول القوة الإسرائيلية للبيت المفخخ ومن ثم تفجيره بمن فيه من جنود.

ووفق الفيديو، خاض مقاتلو القسام اشتباكات مع قوة النجدة الإسرائيلية في اليوم التالي كاستهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، وتفجير عبوة أفراد في قوة راجلة.

وقبل أسبوعين تقريبا، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة بجباليا بذريعة "منع حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وحذرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من الاستجابة لدعوات جيش الاحتلال بـ"إخلاء مساكنهم" في مخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، معتبرة إياها "خداعا وكذبا".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.