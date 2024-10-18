الاحتلال يقتحم قلقيلية وطوباس وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- مدينتي طوباس وقلقيلية في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت فلسطينيين اثنين على الأقل، وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين تصدوا للاقتحامات.

وأفادت مصادر للجزيرة بوقوع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طوباس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقا في الآليات العسكرية وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص.

متابعة .. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي pic.twitter.com/vxF0ObfPii — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2024

كما قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال، وأمطروا الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة برفقة إخوة الدم والسلاح من أبطال المقاومة.

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى في طوباس "استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في شارع الثغرة".

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا يدعى صلاح مصطفى أبو مطاوع بعد اقتحام منزله والعبث في محتوياته في مدينة طوباس.

اشتباكات عنيفة متواصلة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس pic.twitter.com/S6uwGFL22f — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2024

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمال الضفة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا يدعى ساجد جبريل بعد الاعتداء عليه في مدينة قلقيلية.

اعتداءات وإصابات

وأمس الخميس، أصيب 8 فلسطينيين، في موجة اعتداءات قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية بيت فوريك شرق مدينة نابلس، أصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع الفلسطينيين إثر اقتحامه القرية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي، إثر اقتحام جيش الاحتلال بيت فوريك، وتم نقلهم إلى المستشفى.

عاجل| تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/tpFpfGGtCm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024

وتداول فلسطينيون مقطعا مصورا يظهر تنكيل جنود إسرائيليين بطفل فلسطيني في القرية، ويظهر في المقطع المصور 3 جنود إسرائيليين ينهالون بالضرب على طفل ملقى على الأرض.

وفي السياق، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمس الخميس إن إسرائيل تشن حربا صامتة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن تلك الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 700 شخص.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 756 فلسطينيا وإصابة نحو 6250.