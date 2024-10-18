إسرائيل تعلن إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة بمعارك لبنان وغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة، في اشتباكات ضارية خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان وقطاع غزة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش أن 3 جنود من وحدة ماغلان، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان، مساء الخميس.

وأضاف البيان أن ضابط احتياط من وحدة الدعم العملياتي في لواء غولاني أصيب أيضا بجروح خطيرة في مواجهة (مع حزب الله) على الحدود اللبنانية، مساء الخميس.

وفي قطاع غزة، أصيب جندي من كتيبة روتيم، في لواء جفعاتي، اليوم الجمعة، بجروح خطيرة خلال معركة وقعت في شمال القطاع، بحسب البيان ذاته.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل جميع العسكريين المصابين لتلقي العلاج الطبي.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 4 آلاف و945، بينهم 742 بجروح خطيرة، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي الجبهة الشمالية، بحسب بيانات رسمية.

أما عدد القتلى العسكريين في الجيش فقد ارتفع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 745 ضابطا وجنديا، وفقا للبيانات الإسرائيلية الرسمية.

وبحسب مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء عدوانها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع مصورة، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وأدى العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام إلى استشهاد وإصابة أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.