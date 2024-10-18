حركات المقاومة تنعى السنوار وتؤكد استمرار النضال ضد إسرائيل

نعت حركات المقاومة في فلسطين والمنطقة وأطراف إقليمية اليوم الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، بعد إعلانها رسميا استشهاده جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن استشهاده سيكون حافزا إضافيا للمقاومة ومواصلة النضال ضد الاحتلال.

فقد نعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس السنوار معتبرة أنه "ارتقى مقبلا غير مدبر في أشرف المعارك".

وقالت -في بيان- إن "مسيرة الجهاد لن تتوقّف حتى تحرير فلسطين.. وإن إسرائيل تخطئ إن ظنت أنها باغتيال قادة المقاومة ستدفعها الى التراجع".

قائد كبير

كما نعى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي "قائدا فلسطينيا كبيرا أمضى حياته مجاهدا وتقدم الصفوف ولم يتردد ولم يضعف".

وأكد أن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته سيبقون أوفياء لدماء الشهيد القائد يحيى السنوار، وأن استشهاده لن يزيد المقاومة في فلسطين والمنطقة إلا قوة وصلابة وعزيمة.

كما قالت "لجان المقاومة الشعبية في فلسطين" إن "القائد الملهم يحيى السنوار سيبقى قلب الأمة الحي النابض بالثورة والمقاومة".

وأضافت أن "اسم السنوار سيظل ملازما لصورة الإذلال والهزيمة التي كست العدو الصهيوني".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نعت بدورها "القائد الوطني الكبير يحيى السنوار الذي استشهد مقاتلا حتى اللحظة الأخيرة"، مشيرة إلى أن استشهاده "لن يكون إلا حافزا إضافيا يدفع شعبنا ومقاومته للتماسك ومواصلة النضال".

كما قالت "المبادرة الوطنية الفلسطينية" إن "اغتيال القادة المناضلين لم يكسر يوما ولن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصير السنوار سيكون "ملهما" لجميع المقاتلين في جبهة المقاومة بالمنطقة.

وأضاف أن "السنوار لم يخف الموت وكان يسعى للشهادة في غزة وقاتل بشجاعة حتى النهاية"، مشددا على أن قضية تحرير فلسطين من الاحتلال حية اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كما نعى حزب الله اللبناني "القائد الشهيد يحيى السنوار الذي واجه المشروع الأميركي والاحتلال الصهيوني وبذل دمه في سبيل ذلك"، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

ونعت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية "المجاهد العظيم والقائد الكبير يحيى السنوار"، مؤكدة استمرار دعمها للمقاومة الفلسطينية.

درب السنوار

يشار إلى أن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أعلن اليوم رسميا استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، مشددا على السير على دربه في مقارعة الاحتلال حتى دحره.

وجاء في بيان للحركة "بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من إخوانه الشهداء".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد أمس الخميس قتل السنوار خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

وقال -في بيان- إن جنوده نفذوا عمليات خلال الأيام الماضية جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن قادة في حركة حماس موجودون في المنطقة، مشيرا إلى أن قوة من اللواء 828 كانت موجودة في المنطقة اشتبكت مع 3 مقاتلين وقتلتهم، وتبيّن بعد الفحص أن السنوار أحدهم.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.