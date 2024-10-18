شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، غارات على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وتدمير مسجد، بينما قصف حزب الله مناطق شمالي إسرائيل ودوت صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن مهمات نفذتها عناصرها بمناطق متفرقة من البلاد استهدفها الطيران الإسرائيلي منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة.

وبمحافظة النبطية (جنوب)، قالت المديرية إنه على إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الدوير، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق منزل، وعملت فرق البحث والإنقاذ على سحب جثامين 4 قتلى من تحت الأنقاض.

وبمحافظة الجنوب، وعقب غارة استهدفت بلدة القليلة تستمر فرق البحث والإنقاذ في العمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين، تمكنت لغاية الآن من انتشال جثماني شخصين من بين الركام، وفق الوكالة.

وتعرضت صباح اليوم أطراف بلدتي مارون الراس ويارون الجنوبيتين لقصف مدفعي متقطع.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فجر اليوم بلدة كفر رمان الجنوبية بصاروخ موجه.

واستهدف الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فجر اليوم بلدات راميا وبرعشيت ودبعال وحداثا وياطر في جنوب لبنان، كما شن غارات متتالية على بلدة مجدل سلم الجنوبية أدت إلى تدمير مسجد البلدة القديم.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات عيتا الشعب والضهيرة والبستان وأطراف مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

كذلك أطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين وطربيخا الجنوبيتين.

حزب الله يقصف

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه قصف صباح اليوم مستوطنة زفلون "برشقة صاروخية كبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صباح اليوم مسيرة قادمة من لبنان باتجاه الجليل الغربي، كما اعترض الليلة الماضية مسيرة قبالة السواحل الإسرائيلية.

وقد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.

وقالت الجبهة الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة في الجليل، كما دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة "تحسبا لتسلل مسيّرة من لبنان".

وأفاد الجيش الإسرائيلي برصده إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا ومنطقة الجليل شمالي إسرائيل.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بنقل 3 جنود مصابين خلال الليل جراء المواجهات في لبنان إلى مركز زيف الطبي.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية برية في جنوب لبنان لمهاجمة مواقع لحزب الله.