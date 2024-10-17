ميلوني تبرر غيابها عن الاجتماع مع بايدن: لدي ما هو أهم

بررت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني غيابها عن اجتماع لقادة دول أوروبية بارزين مع الرئيس الأميركي جو بايدن في برلين بزيارتها للشرق الأوسط.

وخلال زيارة لبروكسل، أشارت السياسية اليمينية إلى أنها ستكون في لبنان وقت الاجتماع المقرر غدا الجمعة.

وقالت ميلوني: "لن أتمكن من المشاركة تحت أي ظرف من الظروف.. ربما يكون من المفيد التحدث مع الأطراف الفاعلة في المنطقة بدلا من القيام بذلك فيما بيننا. لذلك، تحظى هذه الزيارة الآن بأولوية بالنسبة لي".

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية -أول أمس الثلاثاء- أنها ستزور الجمعة لبنان، حيث تلتقي كتيبة إيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) كانت تعرضت مؤخرا لنيران إسرائيلية جنوبي البلاد.

وتأتي زيارة ميلوني إلى لبنان في وقت يشهد فيه تصعيدا كبيرا منذ أسابيع، جراء قصف إسرائيل المكثف على مختلف المناطق، بما فيها العاصمة بيروت، إضافة إلى توغل بري محدود عبر الحدود الجنوبية.

ومن المتوقع أن يحضر كل من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاجتماع على هامش زيارة بايدن القصيرة لبرلين.

ومن المرجح أن تدور المحادثات في برلين حول الحروب في كل من لبنان وغزة وأوكرانيا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، فقد تسبب غياب رئيسة الحكومة الإيطالية عن الاجتماع المخطط في إثارة قدر كبير من الاستياء، خاصة أن ميلوني تتولى حاليا رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (مجموعة السبع).

وباستثناء إيطاليا، تشارك باقي الدول الأوروبية في المجموعة في اجتماع برلين.

وزيارة بايدن كان مقررا أن يقوم بها إلى ألمانيا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لكنّه أرجأها بسبب الإعصار ميلتون.