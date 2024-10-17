قمة أوروبية في بروكسل تبحث "حلولا مبتكرة" لترحيل المهاجرين

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قمة في بروكسل يبحثون خلالها تشديد سياسة الهجرة بعد 5 أشهر فقط على اعتماد ميثاق حول هذه المسألة.

ويعدّ طرد المهاجرين غير النظاميين "الحلقة المفقودة" في سياسة الهجرة الأوروبية. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله إلى بروكسل "علينا أن نفكر خارج الأنماط المعهودة".

وسيبحث القادة الأوروبيون خصوصا الاقتراح المثير للجدل بشأن "مراكز العودة"، أي نقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في دول أخرى، كما بدأت إيطاليا تفعل في ظل حكومة جورجيا ميلوني، مع نقل مهاجرين إلى ألبانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه المراكز "ليست سوى قطرة في بحر" ولا تمثل "حلا" لدول كبرى مثل ألمانيا.

وتعارض إسبانيا ذلك بينما تدعو فرنسا الحذرة أكثر إلى "تشجيع العودة حين تسمح الظروف بذلك"، "بدلا من تنظيم العودة إلى مراكز في دول أخرى".

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي إن المباحثات "مبهمة وأولية" وليست هناك خطة بشأن هذه المراكز، متوقعا ألا تخرج هذه القمة "بقرارات كبرى".

تحركات وضغوط

نظم الإيطاليون اجتماعا غير رسمي بحضور ميلوني لتشجيع "هذه الحلول المبتكرة" لمواجهة الهجرة بمشاركة حوالي 10 دول بينها هولندا واليونان والنمسا وبولندا والمجر.

وتتولى المجر في ظل حكم رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستستضيف القمة المقبلة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في بودابست.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي ميثاق الهجرة واللجوء الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، مع تشديد التدقيق على الحدود وإنشاء آلية تضامن بين الدول الـ27 في معالجة طلبات اللجوء. وتدعو دول مثل ألمانيا وفرنسا إلى تسريع تطبيقه.

وتعود قضايا الهجرة لتطغى على جدول الأعمال بدفع خاص من أحزاب أقصى اليمين التي تسجل تقدما في العديد من دول أوروبا.

وشددت حكومات عدة لهجتها وطالبت بتبسيط القواعد في مجال طرد المهاجرين غير النظاميين. وقال دبلوماسي أوروبي إن "الموقف الفرنسي الألماني يدفعنا إلى التحرك".

ووافقتهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرأي يوم الاثنين في رسالة وجهتها إلى الدول الـ27، واقترحت قانونا جديدا من شأنه مراجعة "توجيهات العودة" الصادرة عام 2008، من أجل تسهيل عمليات الترحيل على الحدود.

من جانب آخر، تعقد هذه القمة خلال مرحلة انتقالية في بروكسل، حيث يتولى الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية مهامه في مطلع ديسمبر/كانون الأول.

والملفان الآخران البارزان على جدول أعمال القمة الأوروبية اليوم الخميس هما: الوضع في أوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والدعوة إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط.