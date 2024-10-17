نتنياهو: قتل السنوار لا ينهي الحرب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن الحرب لم تنته.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل بكامل قوته حتى إعادة المحتجزين، قائلا "وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تكتمل"، وفق وصفه.

وشدد على أن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة بعد الآن، وتوجه إلى مقاتلي الحركة قائلا "إلى من يحتجزون المختطفين نقول حرروهم وسندعكم تعيشون".

وقال إن الشرق الأوسط لديه فرصة لوقف ما يصفه بـ"محور الشر"، لإحلال السلام والازدهار في المنطقة، بحسب زعمه.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد قبل دقائق من خطاب نتنياهو مقتل السنوار أمس الأربعاء باشتباكات في جنوب قطاع غزة.

ولم يصدر تعقيب من حركة حماس حتى الآن على الإعلان الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل السنوار العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف عسكري ومستوطن إسرائيلي.