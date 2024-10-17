غارات أميركية بقاذفات بي2 على اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن موجات من الغارات الأميركية البريطانية استهدفت البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن تسع غارات استهدفت مناطق عدة شمال وجنوب العاصمة صنعاء، إضافة إلى منطقتي كهلان والعيلا شرقي مدينة صعدة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن القوات الجوية الأميركية نفذت ضربات دقيقة على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض بمناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأضاف أوستن أن الضربات استهدفت مرافق للحوثيين استخدموها لاستهداف السفن، مؤكدا أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لردع الهجمات الحوثية وحماية حرية الملاحة.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن الضربات تمت بموافقة الرئيس جو بايدن، وشاركت فيها قاذفات "بي2″، التي تعد أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة التي استُخدمت حتى الآن لاستهداف منشآت وأسلحة الجماعة، وهي قادرة على حمل حمولة أثقل بكثير من القنابل.

في المقابل، قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدوانها، مؤكدا أن موقفهم مع غزة ولبنان لن يتزحزح.