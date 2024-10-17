مجزرة في جباليا و400 شهيد شمال القطاع منذ بدء الحصار

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، في وقت قال مصدر طبي إن 400 شهيد سقطوا منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية في الشمال قبل 13 يوما.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي قوله إن 22 شهيدا وعشرات المصابين سقطوا في القصف الإسرائيلي على مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

وأفاد المراسل أن طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الشهداء والمصابين في المدرسة المستهدفة.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة للجزيرة إن الاحتلال استهدف مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا بصاروخين، وأضاف أن القصف خلف أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين في حالة الخطر بينهم أطفال.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ أن بعض التخصصات اللازمة لعلاج المصابين غير متوفرة في شمال القطاع، وأن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات.

ولفت المسؤول الطبي إلى أنه لم تدخل أي مساعدات لمخيم جباليا منذ 13 يوما، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

من جانبه، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة للجزيرة إن مجزرة اليوم هي 191 في سلسلة مجازر الاحتلال ضد مراكز النزوح.

400 شهيد

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر طبي للجزيرة إن عدد الشهداء منذ بداية العملية العسكرية المستمرة على شمال قطاع غزة تجاوز 400.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مناشدات متواصلة من عائلات محاصرة في مخيم جباليا والصفطاوي نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

كما حذرت وزارة الصحة بالقطاع من كارثة حقيقية تواجه حديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان نتيجة حصار الاحتلال لشمال القطاع لليوم الـ13.

من جانبه قال رئيس بلدية بيت لاهيا علاء العطار إن الاحتلال يحاصر مناطق شمال غزة ويمنع دخول الغذاء والدواء بهدف دفع السكان للنزوح.

وأضاف العطار أن الاحتلال يمنع دخول المياه الصالحة للشرب والسولار لشمال غزة، مما يزيد معاناة السكان، مشيرا إلى أنه لا يوجد وقود لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات ضخ المياه.

ومنذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة في محافظة شمال القطاع، وأطبق حصاره على منطقة جباليا، مانعا الأهالي من النزوح إلى مدينة غزة المجاورة، وأمرهم بالنزوح فقط عبر شارع صلاح الدين الممتد على طول شرقي القطاع من شماله إلى جنوبه.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.