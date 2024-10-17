سوريا: عدوان جوي إسرائيلي على اللاذقية

قال الإعلام الرسمي السوري إن إسرائيل شنت عدوانا جويا على مدينة اللاذقية فجر اليوم الخميس وإن الدفاعات الجوية السورية تصدّت لأهداف معادية في أجواء المدينة.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" والتليفزيون السوري فقد أدت الغارة إلى اندلاع حرائق عند مدخل المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

واضافت سانا أن "فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية".

وتقول وكالة رويترز إن إسرائيل تشن ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت مثل هذه الضربات بالتزامن مع حربها على قطاع غزة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.