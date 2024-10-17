زيلينسكي: روسيا ستنشر 10 آلاف جندي كوري شمالي للقتال ضدنا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن روسيا تستعد لنشر 10 آلاف جندي كوري شمالي للقتال ضد القوات الأوكرانية، نقلا عن معلومات استخباراتية حسب قوله.

وسبق لزيلينسكي أن اتهم كوريا الشمالية بإرسال قوات إلى الجيش الروسي، لكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها رقما دقيقا عن هذه القوات.

وقال زيلينسكي إن عددا غير محدد من الجنود الكوريين الشماليين موجود بالفعل على "أراض أوكرانية محتلة من جانب الأعداء الروس"، استنادا إلى "معلومات من استخباراتنا".

وأضاف، متحدثا للصحفيين في بروكسل بعد محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي "نحن على علم بنحو 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يستعدون لإرسالهم للقتال ضدنا".

وكان الرئيس الأوكراني يحضر قمة لقادة الاتحاد الأوروبي واجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل بينما يضغط من أجل دعم "خطة النصر" التي عرضها لإنهاء الحرب ضد روسيا.

وذكر زيلينسكي أن القوات الكورية الشمالية تضم "قوات برية" و"عناصر تكتيكيين آخرين".

كما حذر قائلا "هذه هي الخطوة الأولى نحو حرب عالمية"، مشيرا إلى أن إيران تدعم روسيا أيضا "بطائرات مسيرة وصواريخ"، وهو ادعاء نفته طهران مرارا.

ورأى زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يعتمد" على الجنود الكوريين الشماليين لأنه "خائف من التعبئة".

يذكر أن زيلينسكي قام في وقت سابق هذا الشهر بجولة سريعة في عدد من العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن، للترويج لخطته.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون أمام جلسة لبرلمان بلاده إن هناك "احتمالا كبيرا" أن تكون كوريا الشمالية ترسل قوات لمساعدة روسيا في الحرب مع أوكرانيا.

وأضاف أن "الإخبارية التي تحدثت عن مقتل عسكريين من كوريا الشمالية في غارة أوكرانية على أراض تسيطر عليها روسيا صحيحة على الأرجح".

وردا على تلك الاتهامات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين -الخميس الماضي- عند سؤاله عما إذا كانت كوريا الشمالية ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، "هذا جزء آخر من الأخبار الكاذبة على ما يبدو".