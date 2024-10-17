حزب الله يقصف كريات شمونة ومسيرة تهاجم إسرائيل من الشرق

أعلن حزب الله الليلة أنه قصف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حادث صعب" ومخاوف من تسلل مسيرة من جهة الشرق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة وبلدات عدة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

ووسط الحديث الإسرائيلي عن حادث صعب لم يتم الكشف عنه، قال حزب الله الليلة إنه استهدف دبابة ميركافا في مرتفع اللبونة بصاروخ موجه، مما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلن حزب الله في وقت سابق من مساء الأربعاء أنه قصف بالصواريخ مربض مدفعية الجيش الإسرائيلي في دلتون شمالي إسرائيل.

في الأثناء، تحدثت صحيفة يسرائيل هيوم الليلة عما أسمتها مخاوف من تسلل مسيرة في منطقة وادي عربة، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه رصد ما وصفه بـ"هدف جوي مشبوه عبَر من جهة الشرق"، مضيفا أن التفاصيل قيد الفحص.

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه ليس واضحا ما إذا تم اعتراض المسيرة في منطقة وادي عربة.

غارات مستمرة

على الجانب الآخر، تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على بلدات في جنوب لبنان والبقاع شرقه، كما تحتدم الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وبحسب مواقع إخبارية إسرائيلية، فقد نقل جنود مصابون إلى مستشفيي رمبام في حيفا وبينلسون في تل أبيب، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 13 من جنوده في الشمال خلال يوم واحد.

في الوقت نفسه، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن تعرض جنودها لإطلاق نار من دبابة إسرائيلية جنوب لبنان.