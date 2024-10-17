مقتل 5 عسكريين إسرائيليين في معارك بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا منذ صباح اليوم 4 دبابات إسرائيلية وقصفوا بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين ومستوطنات، في حين أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 عسكريين.

وأوضح حزب الله أن الدبابات التي استهدفها اليوم في مرتفع اللبونة، جنوبي لبنان، من نوع "ميركافا"، مشيرا إلى احتراقها ومقتل وجرح أطقمها.

من جهته، أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 5 عسكريين بينهم ضابطان وإصابة 8 عسكريين بجروح خطيرة في لبنان.

وذكرت صحيفة هآرتس أن الجنود القتلى في جنوب لبنان دخلوا مبنى وبعد نصف ساعة اقتحمه 4 مقاتلين وأطلقوا النار عليهم.

وقال الحزب إن مقاتليه قصفوا برشقات صاروخية تجمعين للجنود الإسرائيليين في مزرعة برختا، وفي منطقة السدانة، بمزارع شبعا المحتلة.

وفي 3 بيانات أخرى منفصلة، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا مستوطنة راموت نفتالي الإسرائيلية، وتجمعات لجنود إسرائيليين عند بوابة مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية وفي بلدة بليدا في جنوب لبنان بصليات صاروخية.

وفي هذا السياق، أعلنت إسرائيل رصد انطلاق 32 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل تزامنا مع دوي صفارات الإنذار بمناطق واسعة، منها حيفا والناصرة وعكا وبلدات في الجليل الغربي.

وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي دون تسجيل إصابات بشرية.

وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من البلدات الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق دوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليج حيفا وعكا والعديد من البلدات والمدن المحيطة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

غارات إسرائيلية

في المقابل، أغارت مقاتلات الجيش الإسرائيلي على 7 قرى شرق وجنوب لبنان اليوم الخميس. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على 150 هدفا في عموم لبنان خلال الساعات الأخيرة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منطقتي، الحوش وبرج الشمالي، في قضاء صور جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق اليوم، أوامر بإخلاء بعض المنازل في المنطقة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدتي تمنين وسرعين في منطقة البقاع شرقي لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن الغارات استهدفت مباني في البلدتين، مما تسبب بأضرار مادية في الأمكنة المستهدفة والأبنية المجاورة.

وتأتي هذه الغارات بعد نحو ساعة من أوامر وجهها الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبان محددة في البلدتين. وكانت بلدتا سرعين وتمنين تعرضتا لعدة غارات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2367 قتيلا، و11 ألفا و88 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.