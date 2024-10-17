برلماني من حزب الله: إسرائيل لم تسيطر على أي قرية في جنوب لبنان

أكد عضو البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله حسن فضل الله، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر بشكل كامل على أي قرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الحزب يتابع ملف مفاوضات وقف إطلاق النار عبر التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف فضل الله أن هناك عددا كافيا من المقاتلين على كل الجبهات في جنوب لبنان، قائلا إن الشعب اللبناني يتمسك بحقه المشروع في الدفاع عن النفس والأرض والمقدسات.

وشدد على أن المقاومة ستحبط مخططات إسرائيل بـ"تصفية المقاومة وشطبها من الوجود"، وفق تعبيره.

وأفاد بأن الشعب اللبناني "حزين ومتألم ويدفع ثمنا كبيرا لاعتماده خيار المقاومة، لكنه صابر وصامد وقوي العزيمة"، وبأن الجرائم الإسرائيلية تدفع اللبنانيين للتمسك بالمقاومة، حسب وصفه.

وبخصوص المفاوضات، قال فضل الله إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب يتفاوضان لوقف العدوان، مشيرا إلى أن قيادة الحزب تنسق مع بري.

وأمس الأربعاء، تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مطالبا بإدانة عدوان إسرائيل المتواصل عليه، وإلزامها بالتطبيق الكامل للقرار 1701، والانسحاب فورا من أراضيه كافة.

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.

وأسفر العدوان على لبنان عن 2350 قتيلا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.