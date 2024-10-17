بايدن يزور برلين الجمعة ويلتقي ماكرون وستارمر وشولتس

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيصل إلى برلين الجمعة في زيارة تتمحور حول أوكرانيا.

ويلتقي بايدن خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقالت الرئاسة الأميركية إن هذه الزيارة التي ستستمر يوما واحدا سيتخللها أيضا لقاء ثنائي بين بايدن وشولتس.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلن فيه بايدن عن مساعدات أميركية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.

وهذه الزيارة كان مقررا أن يقوم بها بايدن إلى ألمانيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لكنه أرجأها بسبب الإعصار ميلتون.

خطة النصر

ويوم أمس الأربعاء، كشف زيلينسكي عن "خطة النصر" المرتقبة منذ مدة طويلة لوضع حد للحرب مع روسيا، رافضا التنازل عن أي أراضٍ، وداعيا لتكثيف الدعم الغربي، بما في ذلك الحصول على دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

واستبعد زيلينسكي، في خطابه أمام البرلمان في كييف، احتمال تخلّي أوكرانيا عن جزء من أراضيها مقابل تحقيق السلام، ورفض أي تجميد للنزاع.

وقال في خطابه أمام النواب، حيث رُفع علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، إن "على روسيا أن تخسر الحرب أمام أوكرانيا.. ذلك لا يعني تجميد القتال أو أي مبادلة لأراضي أوكرانيا أو سيادتها".

ودعا الرئيس الأوكراني حلفاء بلاده الغربيين أيضا إلى رفع القيود على استخدام أوكرانيا للأسلحة البعيدة المدى، ليكون بإمكان كييف استهداف المواقع العسكرية الروسية في عمق روسيا وداخل الأراضي الأوكرانية التي وقعت تحت سيطرة موسكو.

من جهته، سارع الكرملين للتقليل من أهمية خطة زيلينسكي، واصفا إياها بأنها "خطة سلام عابرة".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "خطة السلام الوحيدة الواردة هي أن يدرك نظام كييف مدى عقم السياسة التي يتبعها ويفهم أن عليه أن يصحو".