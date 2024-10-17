المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مواقع عسكرية في إسرائيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -اليوم الخميس- أنها استهدفت بواسطة الطائرات المسيرة "موقعا عسكريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان أن عملياتها مستمرة في مقاومة الاحتلال دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تأكيدها على تصعيد الهجمات "ردا على المجازر التي ينفذها الكيان الغاصب بحق المدنيين".

وفي بيانين منفصلين صدرا صباح اليوم، أشارت المقاومة إلى استهدافها موقعين حيويين، أحدهما في مدينة إيلات والآخر جنوبي الأراضي المحتلة. وقد أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بطائرة مسيرة "هدفا حيويا" في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

وأفادت المقاومة العراقية عبر بيان نشرته على تطبيق تليغرام: "استمرارا في نهجنا لمقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، هدفا حيويا جنوب أراضينا المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

كما أكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانها على "استمرار العمليات في استهداف معاقل الأعداء بوتيرة متزايدة"، حيث أظهرت المشاهد إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه الأهداف المحددة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت قبل يومين أنها استهدفت هدفا حيويا في "طبريا" شمال إسرائيل بواسطة الطائرات المسيرة. ويأتي هذا الهجوم الجديد في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان والحرب المستمرة على غزة التي بدأت منذ أكثر من عام.

وتضم المقاومة الإسلامية في العراق عدة فصائل بارزة، من بينها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء.