القسام تبث فيديو تفجير نفق للمرة الثانية بقوة إسرائيلية في رفح

بثت الجزيرة، اليوم الخميس، مشاهد حصرية لتفجير كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عين نفق مفخخة في قوة هندسية إسرائيلية شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت القسام إن مشاهد تفجير عين النفق بمنطقة الريان شرقي رفح تعود إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك بعد 5 أيام من تنفيذ كمين مشابه في المنطقة ذاتها.

وأطلقت القسام على الكمين الجديد "كمين الصابرين 2″، وقالت إنه "للمرة الثانية، وفي المكان نفسه، يصطاد الأغبياء".

وكشفت أن مقاتليها توقعوا عودة جيش الاحتلال إلى مكان عين النفق مرة ثانية، حيث فخخوها مجددا وفجروها بعد استدراج الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ عين النفق بعبوات "برميلية" شديدة الانفجار، ثم رصد تجمع جنود القوة الإسرائيلية عند عين النفق، ونزولهم إليها، وصولا إلى لحظة التفجير.

وختمت المشاهد بلقطات إخلاء القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.