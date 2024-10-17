خبير عسكري: هكذا ينفذ الاحتلال ليلا خطة الجنرالات شمال غزة

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن "خطة الجنرالات" التي تنفذها إسرائيل في شمال قطاع غزة تتقدم ببطء وحذر، كاشفا عن تطورات ميدانية مرتبطة بتطبيقها.

وأوضح الدويري للجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق الفصل بين شمال قطاع غزة ومدينة غزة من خلال السواتر والقصف الناري المكثف.

وبيّن أن الاحتلال ينفذ حاليا "عمليات توغل ليلية، بحيث يقوم بعمل سواتر ترابية، ويدفع بآلياته بعمق يتراوح بين 100 و200 متر".

ويقوم الجيش الإسرائيلي بعد ذلك ببناء سواتر جديدة "ويرسل روبوتات وبراميل ثم يفجرها عن بعد"، وفق الدويري، الذي وصف ما يحدث بـ"التدمير الممنهج لمعسكر جباليا".

وقال الخبير العسكري إن جيش الاحتلال يدخل ليلا ثم يتراجع صباحا خشية أسلحة المقاومة النهارية، مضيفا أن الاحتلال يضيف كل يوم "إطارا جغرافيا جديدا".

وتابع "إذا بقي العالم صامتا سيصل الجيش الإسرائيلي إلى اللحظة التي يدمر فيها مخيم جباليا بالمطلق"، متحدثا عن وجود ما بين 300 ألف نسمة و400 ألف رفضوا الخروج من المنطقة.

وكان مصدر قيادي بغرفة عمليات المقاومة قد أفاد للجزيرة بأن الاحتلال دمر -بعد 12 يوما من العملية العسكرية- أحياء بمخيم جباليا، حيث يعيد نشر قواته ليلا لاستكمال عمليات التدمير ونسف المنازل.

وأضاف المصدر أن عملية الاحتلال شمال غزة ومخيم جباليا تخلو من أي هدف عسكري، معتبرا أن الهدف هو استكمال تدمير المنازل بجباليا لتهجير السكان.

ويدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة، ومحاصرة مئات الآلاف من الفلسطينيين غير الراغبين في مغادرة منازلهم ومنعهم من الحصول على الطعام أو الماء، وفقا لنسخة من الخطة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وتنص الخطة التي اقترحتها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين على نتنياهو والكنيست الإسرائيلي، على منح الفلسطينيين أسبوعا لمغادرة الثلث الشمالي من القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، قبل إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.