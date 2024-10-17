الحوثي: استهدفنا 196 سفينة إسنادا لغزة

أعلن الحوثيون اليوم الخميس أنهم استهدفوا 196 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا لغزة خلال 11 شهرا.

وقال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية إن جبهة الإسناد اليمنية مستمرة في مساندة غزة.

وأضاف أن "إسناد غزة مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى فلسطين المحتلة وعملياتنا هذا الأسبوع نُفذت بـ25 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان القصف الجوي والبحري على اليمن.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون أن الطيران الأميركي والبريطاني استهدف بـ15 غارة العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة (شمال)، دون التطرق إلى تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما يقابل برد من الجماعة بين الحين والآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ووسعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل لبنان، ومن حين إلى آخر تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.