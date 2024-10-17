الاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة ويوقع مصابين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى وقوع إصابات.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وذكر الهلال الأحمر في بيان أن طواقمه تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر (14 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية إصابة فتاة بالاختناق وشاب برضوض خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون في الضفة.

عاجل| تغطية صحفية: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة سلفيت بالضفة الغربية. pic.twitter.com/lXLALO6B9l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 16, 2024

اقتحامات متواصلة

يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل محيط مخيم عسكر شرقي نابلس شمال الضفة.

وفي سياق الاقتحامات المتواصلة أيضا، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المدمع على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 756، بينهم 165 طفلا، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 6250 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.