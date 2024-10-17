الاحتلال يقصف مناطق بمدينة غزة وخياما تؤوي نازحين في دير البلح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال 24 ساعة، مجزرتين بحق المدنيين، وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 29 شهيدا و93 جريحا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 42 ألفا و438 شهيدا، بالإضافة إلى 99 ألفا و246 مصابا.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسلنا باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط تقاطع العيون مع الجلاء غرب مدينة غزة، واستشهد اثنان ووقع مصابون في قصف إسرائيلي قرب مفترق السرايا غربي المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 أشخاص وسقوط عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 6 شهداء من ضحايا قصف جوي إسرائيلي قبل أيام في بلدة الفخاري، جنوب شرق مدينة خان يونس.