إسرائيل تتلقى رشقات صاروخية جديدة وتنذر سكان منطقة بشرق لبنان

واصل حزب الله إطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية، في حين دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إلى إخلاء منطقة بشرق لبنان تمهيدا لاستهدافها.

وقد تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم أنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه الجليل في الرشقة الأخيرة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن رشقة صاروخية انطلقت من لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفر شوبا.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في حيفا وعكا ومناطق واسعة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 60 مدينة وبلدة في شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله أنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة السدانة بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة برشقة صاروخية.

إنذار بالإخلاء

من جانبه، دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس سكان منطقة في البقاع شرقي لبنان إلى إخلائها، محذرا من أنه سيستهدفها.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي ادرعي "إنذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع، وتحديدا الموجودين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة تمنين.. أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش قريبا".

وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة كفر شوبا في جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية أمس الأربعاء على بلدة طير دبا جنوبي البلاد.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة معادية جديدة استهدفت طير دبا وأخرى طالت عيتا الشعب.

وخلال 3 ساعات من مساء أمس الأربعاء، تحدثت الوكالة عن أكثر من 15 غارة إسرائيلية طالت بلدات شرقي وجنوبي لبنان، بينها طير دبا وزفتا وكفر كلا وإيعات ومجدل زون وعيتا الشعب وفرون والغندورية.

ووفق تقرير لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الأربعاء، سُجلت 138 غارة جوية إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية على مناطق مختلفة من لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان وتوغلت في جنوبه، مما أدى إلى مقتل نحو ألفي شخص وسقوط آلاف الجرحى ونزوح نحو 1.5 مليون إنسان.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وتفرض الرقابة العسكرية في إسرائيل تعتيما صارما على معظم الخسائر.