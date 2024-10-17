أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل

أعلنت إسرائيل الخميس أن قواتها قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في جنوب قطاع غزة.

وقبل السنوار استشهد العديد من قادة الحركة في عمليات اغتيال نفذتها إسرائيل أو اتهمت بتنفيذها.

وفي ما يأتي أبرز هذه العمليات:

1996: يحيى عياش

في الخامس من يناير/كانون الثاني 1996، اغتيل يحيى عياش، القيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، بانفجار هاتف نقال في غزة. واتهم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) بالضلوع في قتل عياش الذي كان يُعرف بـ"المهندس".

2001: جمال سليم وجمال منصور

استشهد جمال سليم، القيادي في حماس والنائب السابق لرئيس رابطة علماء فلسطين، ظهر الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2001 عن عمر (42 عاما)، بقصف من أباتشي إسرائيلية (أميركية الصنع).

واستهدف القصف مكتبا إعلاميا تابعا لحماس في نابلس، واستشهد فيه أيضا جمال منصور الناطق الرسمي باسم وفد حماس للحوار مع السلطة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني (فتح).

2002: صلاح شحادة

استشهد مؤسس الجناح العسكري لحركة حماس صلاح شحادة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في غزة في 22 يوليو/تموز 2002. وأدى القصف إلى استشهاد 15 مدنيا بينهم زوجة شحادة وابنته و8 أطفال آخرون.

2003: إسماعيل أبو شنب

استشهد إسماعيل أبو شنب، أحد مؤسسي الحركة وأحد أبرز قادتها السياسيين، في استهداف صاروخي إسرائيلي لسيارته في 22 أغسطس/آب 2003.

2004: أحمد ياسين

استشهد الشيخ أحمد ياسين بغارة نفذتها مروحية إسرائيلية فجر 22 مارس/آذار 2004، واستهدفت الشيخ المقعد بعيد خروجه من مسجد في غزة.

2004: عبد العزيز الرنتيسي

بعد أقل من شهر، استشهد خليفة الشيخ ياسين في قيادة الحركة عبد العزيز الرنتيسي في ضربة إسرائيلية.

2004: الشيخ خليل

وفي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، استشهد المسؤول في الحركة عز الدين الشيخ خليل بانفجار سيارة مفخخة.

2009: نزار ريان

استشهد نزار ريان، أحد أبرز القادة السياسيين والعسكريين للحركة، في الأول من يناير/كانون الثاني 2009 في غارة أثناء عملية عسكرية إسرائيلية، أودت أيضا بزوجاته و10 من أبنائه.

2009: سعيد صيام

بعد 15 يوما، أدت غارة أخرى إلى استشهاد سعيد صيام، أحد أبرز قياديي الحركة والذي شغل منصب وزير الداخلية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006.

2010: محمود المبحوح

عثر على محمود المبحوح، أحد المسؤولين العسكريين في الحركة، مقتولا في غرفة فندق في دبي في 20 يناير/كانون الثاني 2010. واتهمت الحركة وشرطة الإمارة عملاء لإسرائيل بالوقوف خلف العملية باستخدام جوازات سفر أجنبية مزورة.

2012: أحمد الجعبري

أطلقت إسرائيل عملية "عمود السحاب" ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعملية اغتيال أحمد الجعبري نائب القائد العام لكتائب القسام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عبر قصف صاروخي استهدف سيارته.

2014: 3 قادة في رفح

أدت غارة جوية إسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في 21 أغسطس/آب 2014، إلى استشهاد 3 من القادة العسكريين لكتائب القسام، هم محمد أبو شمالة ورائد العطار ومحمد برهوم.

2024: صالح العاروري

بعد أشهر من اندلاع الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، اغتيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وعدد من رفاقه في ضربة جوية نُسبت إلى إسرائيل، واستهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024.

2024: إسماعيل هنية

في 31 يوليو/تموز، اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته في شمال طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

واتهمت إيران وحماس وحزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف خلف العملية، في حين لم تعلّق إسرائيل على الموضوع. وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هنية قضى جراء مقذوف قصير المدى استهدف مقر إقامته في أحد المباني.

وفي السادس من أغسطس/آب، أعلنت الحركة اختيار السنوار خلفا لهنية.

2024: يحيى السنوار

في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل السنوار في عملية عسكرية في جنوب قطاع غزة. وحتى الآن لم تؤكد حماس الخبر أو تنفيه.