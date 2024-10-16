وزير لبناني: عدد النازحين تخطى مليونا و400 ألف

قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن اليوم الأربعاء إن أعداد النازحين تخطت مليونا و400 ألف نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

وأضاف الحاج حسن -في مقابلة مع الجزيرة- أن المطلوب الآن هو زيادة الدعم الإنساني خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بلاده، لافتا إلى أن هذا الأمر "مطلب الأمم المتحدة".

بدوره، قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إن الوضع في لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أسوأ بكثير.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن لبنان يواجه "أزمة إنسانية كارثية"، مشيرة إلى وصول عدد النازحين داخليا إلى 600 ألف شخص.

ودعت -على لسان المنسقة الأممية الخاصة في لبنان، هينيس بلاسخارت- إلى تبني آليات واضحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الإسرائيلي اللبناني، مشددة على خطورة الأوضاع الإنسانية جراء الحرب.

كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة على بلاده قد يكون وصل إلى "مليون شخص".

يشار إلى أن إسرائيل وسّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها وغاراتها الجوية لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت غزوا بريا "محدودا" جنوبي البلاد.

وأسفر العدوان على لبنان عن 2350 قتيلا، و10 آلاف و906 مصابين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.