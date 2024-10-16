منظمة دولية: الفيضانات تحرم 10 ملايين طفل أفريقي من التعليم

حذرت "أنقذوا الأطفال" (سيف ذا تشيلدرن) غير الحكومية من أنّ 10 ملايين طفل، غرب أفريقيا ووسطها، محرومون من التعليم بسبب الفيضانات الشديدة التي ضربت المنطقة مع بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول 2024.

وطالبت المنظمة في بيان بتقديم بدائل عاجلة لإنقاذ وحماية المؤسسات التعليمية في المناطق المتضررة، حيث أصبحت المدارس مأوى للعائلات النازحة أو مدمرة بفعل الفيضانات.

وأوضح البيان أنّ الأمطار غير المسبوقة التي هطلت على نيجيريا ومالي والنيجر والكونغو الديمقراطية شرّدت حوالي مليون شخص، مما أدى إلى تفاقم أزمة قطاع التعليم.

وإضافة إلى 10 ملايين طفل الذين حرمتهم الفيضانات من التعليم، يقول البيان -استنادا إلى أرقام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)– إن أكثر من 36 مليونا آخرين محرومون من الدراسة بسبب الحروب أو الفقر في بلدانهم، 21 مليونا منهم في نيجيريا وحدها.

ودعت منظمة "أنقذوا الأطفال" الجهات المانحة إلى مدّ يد العون للسكّان المتضررين من الكارثة الطبيعية، مؤكدة أن الفيضانات في أفريقيا أودت بحياة المئات وتسببت في موجة نزوح كبيرة منذ بداية موسم الأمطار في تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا والكاميرون.

وألحقت هذه الأمطار أضرارا بملايين الأشخاص، وسببت خسائر جسيمة في البنى التحتية والمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية، وزادت من مخاطر الإصابة بأمراض معدية وفاقمت انعدام الأمن الغذائي.